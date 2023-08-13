Aydın'da Su Borusu Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde su borusunun alüminyum saclarını söken şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde su borusunun alüminyum saclarını söken şüpheli şahıs bölgede devriye görev yapan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İncirliova Sınırteke Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait boru hattına yakın bir noktada şüpheli bir araç tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde A.T. isimli şüpheli şahsın su borusunun dış izolasyon alüminyum saçlarını sökerken devriye tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen 4 plaka saç malzemeleri firmaya teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN