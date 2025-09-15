Aydın'da Spor Salonuna Kurşunlama Olayında 4. Tutuklama

AYDIN'ın Efeler ilçesinde spor salonunun kurşunlanrma olayıyla ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Berzan Deli (24), savcının itirazı üzerine tutuklandı. Olaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Mimarsinan ve Orta mahallelerindeki aynı firmaya ait 2 spor salonuna 21 ve 23 Ağustos tarihlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda Devrim O., Ayaz Taş (27), Muhammed Can T. (25) ve Samet Ağaç (25) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayaz Taş ile Samet Ağaç tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Orta Mahalle'deki spor salonu 2 Eylül'de yeniden kurşunlandı. Bunun üzerine çete lideri olduğu öne sürülen Semih Bagana, Berzan Deli, Emir Can Y. (23) ve Muhammed Can T. (24) gözaltına alındı. 4 şüpheliden Bagana tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Savcılık, Berzan Deli'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Deli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e yükseldi.