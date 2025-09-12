Aydın'da Spor Salonlarına Kurşunlama Olayında 3 Tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde spor salonuna ait 3 iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ilçede faaliyet gösteren bir spor salonunun 3 farklı şubesinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, "nitelikli yağma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile üye olma" suçlamasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, A.T. ve S.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler D.O, M.T, Z.İ, D.M.D, M.C.T, E.F, B.D. ve D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.