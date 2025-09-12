Haberler

Aydın'da Spor Salonlarına Kurşunlama Olayında 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir spor salonuna ait 3 iş yerinin kurşunlanmasına dair yürütülen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayla ilgili 'nitelikli yağma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde spor salonuna ait 3 iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ilçede faaliyet gösteren bir spor salonunun 3 farklı şubesinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, "nitelikli yağma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile üye olma" suçlamasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, A.T. ve S.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler D.O, M.T, Z.İ, D.M.D, M.C.T, E.F, B.D. ve D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.