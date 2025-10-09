Aydın'da Sosyal Medyada Silah Paylaşımına Operasyon

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı tarihlerde sosyal medyada silah paylaşımı yaptığı belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 otomatik ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 2 bıçak ve bir muşta ele geçirildi. Olayla ilgili M.E., G.E., K.E., Z.E., M.İ. ve S.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.