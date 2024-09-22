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Aydın'da Sokak Kedileri Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Tutuklandı

Aydın'da Sokak Kedileri Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak kedilerini besleme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan şüpheli, adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde dün H.Ö'yü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan İhsan Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay

Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde dün sokak kedilerini besleme konusundan çıktığı öğrenilen kavgaya İhsan Ç, H.Ö'yü karnından bıçaklayarak yaralamıştı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

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