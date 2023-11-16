Aydın'da 'şok' denetiminde 2 araç sürücüsüne ceza

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'şok' denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne toplam 33 bin 221 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi'nde, meydana gelebilecek suçların önlenmesi ve aranan şahıs ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla 2 Asayiş Timi, 1 Köpek Timi ve 1 Trafik Timi ile 'Şok' yol kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 191 şahıs ve 58 aracın sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç sürücüsü hakkında toplam 33 bin 221 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN