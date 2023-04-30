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Aydın'da soğuk hava deposundaki gazdan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Aydın'da soğuk hava deposundaki gazdan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir gıda fabrikasının soğuk hava deposunda amonyak nakil tesisatındaki gaz sızıntısından etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir gıda fabrikasının soğuk hava deposunda amonyak nakil tesisatındaki gaz sızıntısından etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi'ndeki fabrikanın soğuk hava deposundaki amonyak nakil tesisatında sızıntı oluştu. Depoda çalışan işçilerden V.S. (61) ile F.A. (64) gazdan etkilendi.

İşçiler olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Hıdırbeyli Germencik Aydın Güncel Haberler

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