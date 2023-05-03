Aydın'da soğuk hava deposunda gazdan etkilenen iki işçiden biri öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir gıda fabrikasının soğuk hava deposunda 30 Nisan'da yaşanan gaz sızıntısından etkilenerek hastaneye kaldırılan iki işçiden biri yaşamını yitirdi.