Aydın'da Silahlı Yağma Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Çine Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar ilçede aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Atatürk Caddesinde İzmir Ağır Ceza İlamat Masasınca silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Ö.T. isimli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan Ö.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AYDIN