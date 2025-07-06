Aydın'da Silahlı Saldırı: Yaralanan Yok

Aydın'da Silahlı Saldırı: Yaralanan Yok
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmaması sevindirirken, kurşunlar bir işletmeye isabet etti. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sokakta yürüyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 2019. Sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi, henüz kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 5 el ateş edildiği belirlenen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. 5 el ateş edildiği olayda şans eseri kimse yaralanmazken, mermilerden birinin karşı sokakta faaliyet gösteren bir işletmeye isabet etti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Saldırı anı, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ve tarafların daha sonra bölgeden kaçtığı görüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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