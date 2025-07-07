Aydın'da Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama
Aydın'ın Köşk ilçesinde silahla başından vurularak hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın ölümüyle ilgili 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Aydın'ın Köşk ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın (35) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden, Reşit Yasan (44), Emrah Kocabay (32) ve Akif Dilek (34) tutuklanırken, A.Ç. ile K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mert CONA/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel