Aydın'da Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

Aydın'da Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama
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Aydın'ın Köşk ilçesinde silahla başından vurularak hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın ölümüyle ilgili 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Aydın'ın Köşk ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın (35) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden, Reşit Yasan (44), Emrah Kocabay (32) ve Akif Dilek (34) tutuklanırken, A.Ç. ile K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mert CONA/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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