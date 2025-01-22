Aydın'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Atça Mahallesi'nde husumetli olan O.K. (18) ile A.E. (21) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın dönüştüğü kavgada O.K, A.E'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan A.E'nin yapılan müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçıp daha sonra Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan şüpheli, emniyet amirliğine teslim edildi.