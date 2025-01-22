Üye Girişi
Haberler
Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama

Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama
Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi

Aydın'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Aydın'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda bir kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi teslim oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Atça Mahallesi'nde husumetli olan O.K. (18) ile A.E. (21) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın dönüştüğü kavgada O.K, A.E'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan A.E'nin yapılan müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçıp daha sonra Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan şüpheli, emniyet amirliğine teslim edildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
img

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
img

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp şimdi başkan bulamıyor
img

Pınar Altuğ, cam tavanlı lüks evini paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.