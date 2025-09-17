Haberler

Aydın'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 5 Tutuklama

Aydın'ın Germencik ilçesinde husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si olayla hiç ilgisi olmayan toplam 3 kişi yaralandı. Kavga sonrası 5 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si olayla ilgisi olmayan kişiler olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle'de taraflar arasında husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda av tüfekleriyle ateş açıldı.

Kavgada H.E. yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilgisi bulunmayan S.Z. ve S.V. de hafif şekilde yaralandı.

Polis ekiplerince olayda kullanılan 2 av tüfeği ele geçirildi. Olaya karıştıkları tespit edilen H.E. (25), H.E. (27), S.E. (45), G.E. (40), U.D. (36), D.A. (23), M.Ş. (22) ve Ş.Ş. (45) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Ş, D.A, H.E, G.E. ve H.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
