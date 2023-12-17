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Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 9 Gözaltı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen iki grup Camikebir Mahallesi'nde kahvehanede karşılaştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu H.A. yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen iki grup Camikebir Mahallesi'nde kahvehanede karşılaştı.

Grupların arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü, açılan ateşte H.A. yaralandı.

Polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Germencik Aydın Haberler

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