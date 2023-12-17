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Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 9 Gözaltı

17 Aralık 2023 23:22 Güncelleme: 23:24 Abone Ol

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen iki grup Camikebir Mahallesi'nde kahvehanede karşılaştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu H.A. yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.