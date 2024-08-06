Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda gece saatlerinde C.Ç, G.Ç. ve C.İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.İ. tabancayla yaralandı.

Yaralı, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

C.Ç. ve G.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç. tutuklandı, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.