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Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayda yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Alaçam Caddesi üzerinde bulunan kıraathanede Ö.Ç. ve Ö.L.A. arasında alacak verecek meselesi yüzenden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Ö.Ç, Ö.L.A'yı silahla yaraladı.

Çevredekilerin yardımıyla özel hastaneye kaldırılan Ö.L.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ö.Ç. ise olaydan sonra karakola gidip teslim oldu.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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