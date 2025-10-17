Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklama
Efeler ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesinde M.A'nın tabancayla yaralanmasına ilişkin Y.S.C. ve U.K'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S.C. tutuklandı, U.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.