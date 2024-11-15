Aydın'da Silahlı Geldi, Parayı Zorla Aldı: 2 Tutuklama

Aydın'da 3 kişiyi silahla yaralayarak zorla paralarını aldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde 3 kişinin pompalı tüfek ve tabancayla yaralanmasına ilişkin şüpheliler R.Ş, Y.G ve M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaraladıkları kişilerden zorla para aldıkları öne sürülen zanlılar, Kuşadası ilçesinde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evde yapılan aramada pompalı tüfek ve biri ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, R.Ş. ve Y.G. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.