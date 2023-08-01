Aydın'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Malzeme Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan çalışmalarda bir şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda bir şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimizce silah kaçakçılığı (silah imalatı ve satışı) yapan şahsa yönelik çalışma başlattı. Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'nde planlı takip yapılan bir şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet elektronik torna tesviye (Namlu açma) Makinası, 11 adet (Namlusu açık) kurusıkıdan bozma 9mm. Tabanca, 1 adet (Namlusu açık) 7,65 mm tabanca fişeği, 45 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 10 adet ağzı açılmış namlu, 25 adet ateşleme iğnesi, 10 adet icra yayı ve mili, 1 adet matkap, 20 adet matkap ucu, 20 adet el aleti (Tornavida, Pense vb.), 15 adet şarjör, 5 adet tabanca üst kapağı, 5 adet cep telefonu, 3 adet tabanca temizleme yağları ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN