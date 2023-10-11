Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığına geçit vermezken, bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığına geçit vermezken, bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı (silah imalatı ve satışı) yapan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Nazilli'de A.T. isimli şüpheli şahsın ait ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 10 adet 9 mm çapında tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 12 adet şarjör, 60 adet tabanca/av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN