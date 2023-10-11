Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
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Aydın'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ilçesinde yapılan yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Aydın'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisini aldı.
Ekipler belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, koltuğun altına saklanmış 10 tabanca, 5 pompalı tüfek, otomatik tüfek, 12 şarjör, 60 mühimmat ile hassas terazi ele geçirdi.
A.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel