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Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Aydın'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ilçesinde yapılan yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.