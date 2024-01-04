Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Sigortasız ve Plakasız Motosiklete Yüksek Cezai İşlem

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'da sigorta, vize ve plakası olmayan motosikletin sürücüsüne 14 bin 600 lira para cezası kesildi.

Aydın'da sigorta, vize ve plakası olmayan motosikletin sürücüsüne 14 bin 600 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Kent Meydanı Abide Kavşağı'nda uygulama yaptı.

Durdurulan plakasız motosikletin sürücüsü İ.Ü'nün sigorta ve vizesinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca İ.Ü'nün yoklama kaçağı olduğu öğrenildi.

Daha önce vize muayenesi yaptırmamaktan hakkında 3 kez işlem yapıldığı belirtilen motosiklet trafikten men edilirken sürücüye ise 14 bin 600 lira para cezası kesildi.

???????

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sigorta Aydın Güvenlik Ceza Trafik Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title