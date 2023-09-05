Aydın'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 66 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 66 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ağustos ayı içerisinde il genelinde sigara kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 66 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri ardı arkasına gerçekleştirdikleri operasyonlarla sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipler tarafından Ağustos ayı içerisindeki 4 operasyonda 7 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 66 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 42 bin 440 adet boş makaron, 198 kilogram tütün, 480 paket sigara, 765 adet elektronik sigara ve 197 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. - AYDIN