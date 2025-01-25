Aydın'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.Ü. ve Z.U'nun sigara kaçakçılığı yaptığı yönündeki istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerindeki aramalarda 365 paket gümrük kaçağı sigara, 12 elektronik sigara, 55 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.