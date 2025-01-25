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Aydın'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Aydın'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yüzlerce paket gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.Ü. ve Z.U'nun sigara kaçakçılığı yaptığı yönündeki istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerindeki aramalarda 365 paket gümrük kaçağı sigara, 12 elektronik sigara, 55 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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