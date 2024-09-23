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Aydın'da Şiddet Olayı: Evli Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Aydın'da Şiddet Olayı: Evli Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Ebru Ö. evinde Cihan K. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Ebru Ö., daha önce Cihan K. ile birlikte yaşamış, ardından eşiyle barışmıştı. Cihan K. evli kadının yeni adresini öğrenip tekrar saldırdı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Ebru Ö. (33), evinde Cihan K. (40) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ebru Ö.'nün daha önce Cihan K. ile kaçıp bir süre birlikte yaşadığı, şiddet görünce de tekrar eve dönüp, eşiyle barıştığı belirtildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 54 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Ebru Ö., iddiaya göre bir süre önce Cihan K. ile kaçtı. Cihan K. ile birlikte yaşayan Ebru Ö., şiddet görünce tekrar eve dönüp eşi Serkan Ö. ile barıştı. Aile, ardından başka bir eve taşındı. Ancak Cihan K., Ebru Ö.'nün yeni adresini öğrenip, eşi evde yokken yanına gitti. Burada Cihan K. ile Ebru Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cihan K., Ebru Ö.'yü 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Gürültüyü duyup gelen komşuları Ebru Ö.'yü kanlar içinde yerde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ebru Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ebru Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Polis, Cihan K.nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Efeler Aydın

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