Aydın'da sıcaktan korunmak için parti binasına sığınan kedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da olumsuz yönde etkilerken, sevimli kedi sıcaklardan AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı binasına sığınarak korunmaya çalıştı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Aydın'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam ediyor. Güneş ışınlarının en yoğun olarak hissedildiği öğle saatlerinde kent sokakları da boş kaldı. Aydın, tarihinin en sıcak yıllarından birini yaşarken, vatandaşlar aldıkları önlemlerle sıcaklıklardan korunmaya çalışıyor. Birçok kişinin park ve bahçelerde serinlemeye çalıştığı Aydın'da sıcak hava dalgası hayvanları da en az insanlar kadar zor duruma sokuyor.

Parti binasına sığındı

Sokak hayvanları ağaç gölgeleri, araçların altları, bina içleri gibi pek çok yere sığınarak serinlemeye çalıştı. Genellikle sıcağı sevmeleri ile bilinen kediler dahi Aydın sıcağından korunmak için gölge yerler ararken, hayvanların bu arayışı kimi zaman renkli görüntüler oluşturdu. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı binasına sığınıp parti içerisindeki polis noktasının üzerindeki alana yatan kedi görenleri gülümsetti. Sevimli kedi binanın en serin yerinde yatıp uyuyarak kendini sıcak havaya karşı korurken, parti yöneticileri, polis memurları ve vatandaşlar da kediyi rahatsız etmemek için ellerinden geleni yaptı.

Aydınlı hayvanseverler sokak hayvanlarının sıcak havalarda mağdur olmamaları için vatandaşları sokaklara bir kap su ve bir kap mama koymaya davet etti. - AYDIN