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Aydın'da Sıcak Hava İnsan Yoğunluğunu Azalttı

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Aydın'da hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte insanlar, işlek cadde ve sokaklarda azalmış bir yoğunlukla karşılaştı. Vatandaşlar, güneşten korunmak için gölge alanları tercih etti. Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise sahillere yoğun ilgi oldu.

Aydın'da sıcak hava, kent merkezinin işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğunu azalttı.

Kentte hava sıcaklığı 41 dereceye kadar yükseldi.

Bunaltıcı sıcaklık dolayısıyla açık alanlardaki vatandaşlar gölge yerlerde vakit geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise güneşten şemsiyeyle korundu.

Şehrin işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Caddesi'nde insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Sıcak nedeniyle dışarıda yürümenin güç olduğunu anlatan Ethem Atılgan, "Havalar birden ısındı. Çok sıcak. Yanıyoruz." dedi.

Mehmet Günday ise "Nem yüksek. Sırtımızdaki elbise yapışıyor. Bunaltıcı bir hava var. Gölge yok, yeşillik diye bir şey kalmadı. Bu sıcak dayanılacak gibi değil. Saunadan farkı yok." diye konuştu.

Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kuşadası Didim Aydın Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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