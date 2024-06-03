Aydın'da Sıcak Hava İnsan Yoğunluğunu Azalttı

Aydın'da sıcak hava, kent merkezinin işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğunu azalttı.

Kentte hava sıcaklığı 41 dereceye kadar yükseldi.

Bunaltıcı sıcaklık dolayısıyla açık alanlardaki vatandaşlar gölge yerlerde vakit geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise güneşten şemsiyeyle korundu.

Şehrin işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Caddesi'nde insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Sıcak nedeniyle dışarıda yürümenin güç olduğunu anlatan Ethem Atılgan, "Havalar birden ısındı. Çok sıcak. Yanıyoruz." dedi.

Mehmet Günday ise "Nem yüksek. Sırtımızdaki elbise yapışıyor. Bunaltıcı bir hava var. Gölge yok, yeşillik diye bir şey kalmadı. Bu sıcak dayanılacak gibi değil. Saunadan farkı yok." diye konuştu.

Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk oluştu.