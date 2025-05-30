Aydın'da Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırının ardından 4 şüpheli tutuklandı. Saldırıda yaralanan ya da ölen olmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Serçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ş.'nin (25) kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin Y.Ö. (28), A.Y. (26), O.B. (29) ve F.Y. (28) olduğunu belirledi. Dün adresleri belirlenen Y.Ö. ve A.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün ise jandarma ekipleri, O.B. ile F.Y.'yi yakaladı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Saldırıda kullanılan silah Denizli-Aydın Otoyolu'nun kenarında bulundu. Şüphelilerin otomobilinde ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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