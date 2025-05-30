Aydın'da Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken otomobile silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Olayda yaralanan veya ölen olmadı, saldırıda kullanılan silah bulundu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Serçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ş.'nin (25) kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin Y.Ö. (28), A.Y. (26), O.B. (29) ve F.Y. (28) olduğunu belirledi. Dün adresleri belirlenen Y.Ö. ve A.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün ise jandarma ekipleri, O.B. ile F.Y.'yi yakaladı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Saldırıda kullanılan silah Denizli-Aydın Otoyolu'nun kenarında bulundu. Şüphelilerin otomobilinde ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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