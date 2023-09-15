Aydın'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan operasyonda üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. İlçe girişinde durdurulan motosiklet sürücüsünün üzerinde 207 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan ve gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye motosikletle uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçe girişinde durdurulan motosiklet sürücüsünün üzerinde 207 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A (38) sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel