Aydın'da Sel Faciasında 15 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle selde mahsur kalan 15 büyükbaş hayvan, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

SELE KAPILAN 15 BÜYÜKBAŞ KURTARILDI

Aydın'da sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak, birçok ilçede günlük hayatı olumsuz etkiledi. Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde bir besihanede sağanak yağıştan etkilendi. Besihanede bulunan 15 büyükbaş hayvan sele kapıldı. Hayvanların sele kapıldığı anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
