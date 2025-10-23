Aydın'da Sel Faciasında 15 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

SELE KAPILAN 15 BÜYÜKBAŞ KURTARILDI

Aydın'da sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak, birçok ilçede günlük hayatı olumsuz etkiledi. Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde bir besihanede sağanak yağıştan etkilendi. Besihanede bulunan 15 büyükbaş hayvan sele kapıldı. Hayvanların sele kapıldığı anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,