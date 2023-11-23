Aydın'da şehit öğretmenlerin anısına fotoğraf sergisi açıldı
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Aydının Germencik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti.
Aydının Germencik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti.
Germencik Öğretmenevi'ndeki serginin açılışında konuşan öğretmenevi müdürü Ekrem Ersoy, şehit öğretmenlerin anısını canlı tutmak amacıyla bu sergiyi açtıklarını söyledi.
Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkan Yardımcısı Muttalip Özsemerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve katılımcılar, açılışın ardından sergiyi gezdi.
Kaynak: AA / Güncel