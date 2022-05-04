Aydın'da şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Aydın'da şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

BOZDOĞAN, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.Ö'nün (42) kullandığı 09 B 2825 plakalı motosiklet, Nazilli- Bozdoğan kara yolunda, şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Bozdoğan, Nazilli, Aydın, Güncel, Haberler

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