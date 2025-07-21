Aydın'da Şarampole Yuvarlanan Cipte 3 Yaralı

Aydın'da Şarampole Yuvarlanan Cipte 3 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir cipin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu ve iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde şarampole yuvarlanan cipte bulunan 3 kişi yaralandı. Birisi çocuk 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. M.Z. (50), kullandığı 09 ALI 068 plakalı cipin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, şarampole yuvarlandı. Bir ağaca çarparak duran cipin sürücüsü M.Z. ile N.S. (60) ve E.Z. (4) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.S. ile E.Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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