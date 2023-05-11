Aydın'da şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Z'nin (61) kullandığı 09 ABR 469 plakalı traktör, Bozköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kazada yaralanan sürücü S.Z. ile yolcu konumundaki S.Z'yi (56) Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel