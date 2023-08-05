Aydın'da Sanal Devriye Operasyonu: 118 Kişi Yakalandı, 6 Kişi Tutuklandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sanal devriye operasyonunda suç paylaşımı yaptığı tespit edilen 118 kişi yakalandı ve 6 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında binlerce yasa dışı site engellendi.

Aydın'da jandarma ekiplerince son dönemde gerçekleştirilen sanal devriyede, suç paylaşımı yaptığı tespit edilen 118 kişi yakalanırken, 6 kişi de tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, emniyet ve asayişin sağlanması halkın huzuru ve güvenliği için suç ve suçluluk ile mücadele çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son dönemde icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde; bin 661 adet yasa dışı bahis içerikli site, bin 688 adet fuhuş ve müstehcenlik içerikli site, 57 adet terör propagandası içerikli site, bin 631 adet kimlik hırsızlığı içerikli site engellendi. Öte yandan yapılan çalışmalarda 118 şüpheli şahsın sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılırken, 6 şüpheli de adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN