Aydın'da Sanal Devriye: 541 Site Engellendi, 20 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri sonucunda 541 site erişime engellendi ve suç paylaşımı yaptığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekiplerince son dönemde gerçekleştirilen sanal devriyede 541 site erişime engellenirken, suç paylaşımı yaptığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından emniyet ve asayişin sağlanması, halkın huzuru ve güvenliği için suç ve suçluluk ile mücadele çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ağustos ayında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde; 212 adet yasa dışı bahis içerikli, 200 adet fuhuş-müstehçenlik içerikli, 9 adet terör propogandası içerikli ve 120 adet kimlik hırsızlığı içerikli site engellendi. Öte yandan 20 şüpheli şahsın sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN