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Aydın'da Saman Balyası Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Ahmet Tekin isimli bir kişi, saman balyası düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Kılavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tekin'in üzerine yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki saman balyası devrildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üzerine saman balyası düşen kişi hayatını kaybetti.

Kılavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Tekin (72), hayvanlarını beslemek için samanlıktan balya almak istedi.

Bu sırada Tekin'in üzerine yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki saman balyası devrildi.

Tekin'in yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Güncel

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