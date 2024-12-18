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Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3,5 Ton Tağşişli Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3,5 Ton Tağşişli Zeytinyağı Ele Geçirildi
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Aydın'da düzenlenen operasyonda, 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ve sahte zeytin ürünleri ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da sahte zeytinyağı üretenlere yönelik operasyonda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, adresleri belirlenen iş yeri ve depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı, doluma hazır 6 bin teneke, son kullanma tarihleri geçmiş 720 kilogram salamura zeytin ve 40 litre nar ekşisi ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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