Aydın'da Sahte Para Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte döviz sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 18 bin 850 dolar sahte banknot ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.