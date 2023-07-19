Aydın'da Sahte Para Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı
Güncel Haberler
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte döviz sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 18 bin 850 dolar sahte banknot ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Söke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte döviz sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Plakası belirlenen otomobili durduran polis, araçta sahte 100'lük ve 50'lik banknotlar halinde 18 bin 850 dolar ele geçirdi.
Araçtaki yabancı uyruklu G.G, M.T. ve S.A. ile İ.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel