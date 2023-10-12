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Aydın'da Sahte İçki Operasyonu: Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 55 litre etil alkol, 60 litre sahte viski, sahte içki yapımında kullanılan aroma, 80 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 50 av tüfeği kartuşu ile kaçak şekilde imal edilmiş 10 litre şarap ele geçirildi. Operasyonda M.G. gözaltına alındı.