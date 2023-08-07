Aydın'da sahte içki operasyonu: 190 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 190 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şevketiye ve Evciler Mahallesinde iki adrese operasyon yaptı.

Operasyonda 190 litre etil alkol ile 2,5 litre kaçak şarap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.