Aydın'da Sahte Dolar Operasyonu: 18 Bin 850 ABD Doları Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri, yaptıkları operasyonda sahte 18 bin 850 ABD doları ele geçirdi. Operasyonda 3 yabancı uyruklu kadın ve bir Türk vatandaşı yakalandı. Şahıslar hakkında 'Parada Sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri, yaptıkları operasyonda sahte 18 bin 850 ABD doları ele geçirdi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı. Şüphe üzerine bir aracı takibe alan ekipler uygulama noktasında gerçekleşen operasyonda G.G., M.T. ve S.A. adlı 3 yabancı uyruklu kadın ile yanlarında İ.D. adlı Türk vatandaşı bir erkek şahsı sahte dolarlarla yakaladı. Yapılan operasyonda şahısların üzerinde 117 adet 100 ABD doları ile 143 adet 50 ABD doları olmak üzere toplam sahte 18 bin 850 ABD doları ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre şahıslar hakkında TCK 197 maddesince 'Parada Sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ele geçirilen sahte ABD dolarlarının gerçeğe yakın olduğu ve vatandaşlarımız tarafından anlaşılmasının zor olacağı, turizm bölgesindeki il ve ilçelerimizde piyasaya sürüleceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmalarını önlemek için bu tür suç şebekeleri ile mücadelemiz her koşulda kesintisiz sürecektir" denildi. - AYDIN