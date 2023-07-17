Aydın'da Sahte Banka Dekontlarıyla Dolandırıcılık Operasyonu

Aydın merkezli 7 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, araç alım satımında sahte banka dekontları ile yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen suç örgütü üyesi 32 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araç alım-satım işlerinde bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçunu 'örgütlü' olarak işledikleri belirlenen ve 150 aracın alım ve satımından yaklaşık 35 milyon lira parayı kendi ve kurdukları paravan şirket hesaplarına aktardıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Aydın merkezli 7 ilde şüphelilerin yakalanması ve Eskişehir-İstanbul illerindeki oto galerilerine ihtiyari tedbir kararı uygulanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen M.Y. ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen Ü.Ü., H.G. ve T.T.'nin de aralarında olduğu 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirildi.

Sahte banka dekontları ile kandırmışlar

Örgüt üyelerinin, aracını satmak isteyenleri sahte banka dekontuyla hesaplarına para göndermiş gibi göstererek kandırdıkları ve noterde araç devir işlemi gerçekleştikten sonra ortadan kayboldukları ve ulaşılamadıkları iddia edildi. Örgütün, bu yöntemle yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. - AYDIN