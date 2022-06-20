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Aydın'da sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçiler toplatıldı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'da sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçiler toplatıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılıp, vatandaşların bahçelerine zarar veren 80 keçi, ekipler tarafından toplanarak barınağa götürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılıp, vatandaşların bahçelerine zarar veren 80 keçi, ekipler tarafından toplanarak barınağa götürüldü.

Çeltikçi ve Savuca mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, sahipleri tarafından bırakılan keçilerin bahçelerine zarar verdiği iddiasıyla Söke Kaymakamlığı ile belediye başkanlığına başvurdu.

Kaymakamlığın aldığı karar üzerine Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ekipleri sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçileri toplamak için çalışma başlattı.

Bayındır Caddesi'nde başlayan keçi toplama operasyonunda 80 keçi alınarak, daha önceden belirlenen barınağa götürüldü.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim İşlek, gazetecilere, vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından keçilerin toplanması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

İşlek, "Denetimlerimiz devam edecek. Keçilerin sahiplerine gerekli cezai işlemler uygulanacak. Bu sorunu kökten çözmek için gayretlerimiz devam edecek." dedi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Söke Belediyesi Hisarcık Zabıta Aydın Güncel Haberler

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