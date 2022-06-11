Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı - Haberler

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Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı

AYDIN'da öğleden sonra etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken; cadde ve sokaklar suyla doldu, kanallar taştı, tarım arazileri sular altında kaldı.

AYDIN'da öğleden sonra etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken; cadde ve sokaklar suyla doldu, kanallar taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su basarken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Efeler ve İncirliova ilçesinde saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 3 saat süren kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögarlar taştı, sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Koçarlı ilçesinde ise sel sularının taşırdığı sulama kanaları nedeniyle ekili tarım arazileri su altında kaldı.İtfaiye ve belediye ekipleri suyla dolan cadde ve sokaklarda tahliye çalışması yapıp, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de yağış nedeniyle yaşanan küçük çaplı kaza ve suda mahsur kalan araçların çekilmesini sağlayarak, trafiğin aksamaması için yoğun çaba sarf etti.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

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