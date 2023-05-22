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Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, bazı araçlar yolda kaldı.

Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, bazı araçlar yolda kaldı.

Kuyucak ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Mustafapaşa Mahallesi'nden geçen derenin taşmasına neden oldu.

Taşkın sonucu Mustafapaşa Mahallesi ve Yeni Mahalle'deki caddeler su altında kaldı.

Jandarma kavşağında su birikintisinden dolayı araçlar ilerleyemedi, İnönü Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.

İlçedeki gençlik merkezinin koruma duvarının bir kısmı çöktü.

Nazilli'de de sağanak sebebiyle ulaşımda aksama yaşandı.

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Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Nazilli Kuyucak Aydın Güncel Haberler

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