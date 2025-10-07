Haberler

Aydın'da Sağanak Yağış Yolları Suyla Doldurdu
Aydın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok yol suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, ilgili kurumlar teyakkuzda.

Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Etkili yağmur sonrası bazı cadde ve sokak suyla doldu. Dereye dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Turuncu alarm verilen Aydın için Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
