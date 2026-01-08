Aydın'da sağanak; yollar göle döndü
Aydın'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yollarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, yetkililer vatandaşları ani su baskınlarına karşı uyardı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sağanağa karşı teyakkuza geçti.
Yetkililer, vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,