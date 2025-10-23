Haberler

Aydın'da Sağanak Yağış Trafiği Aksattı

Aydın'da Sağanak Yağış Trafiği Aksattı
Güncelleme:
Aydın'da etkili olan sağanak yağış, İmamköy Mahallesi'nde sele neden oldu ve çok sayıda hayvan sürüklendi. Aydın-Denizli kara yoluna kadar taşan çamur nedeniyle trafik aksadı.

Aydın'da sağanağın etkisiyle Aydın- Denizli kara yoluna kadar gelen çamur nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde sele neden oldu.

Sele kapılan çok sayıda hayvan sürüklendi, yolda kalan araçlar ise ekiplerce kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Fatih, Orta, Ovaeymir ve Zafer mahallelerindeki caddelerde de su birikintileri oluştu.

Kocagür mevkisinde yol kenarındaki çamurlar, Aydın-Denizli kara yoluna taştı.

Bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle çamurları temizledi.

Bir süre trafiğe kapalı olan yol daha sonra ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
