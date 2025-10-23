Aydın'da Sağanak Yağış Trafiği Aksattı

Aydın'da sağanağın etkisiyle Aydın- Denizli kara yoluna kadar gelen çamur nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde sele neden oldu.

Sele kapılan çok sayıda hayvan sürüklendi, yolda kalan araçlar ise ekiplerce kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Fatih, Orta, Ovaeymir ve Zafer mahallelerindeki caddelerde de su birikintileri oluştu.

Kocagür mevkisinde yol kenarındaki çamurlar, Aydın-Denizli kara yoluna taştı.

Bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle çamurları temizledi.

Bir süre trafiğe kapalı olan yol daha sonra ulaşıma açıldı.